Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

21.08.2025 20:03
Avrupa borsaları, farklı yönlerde hareket ederek günü kapattı; bazı endeksler yükseldi, bazıları düştü.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yerinde seyrederek 559,07 puanda kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 9.309,2 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 artarak 24.293,34 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 43.013,44 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,44 değer kaybederek 7.938,29 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 1,161 seviyesinde işlem gördü.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), geçen ay uzlaştıkları ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife getiren ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı.

Anlaşma kapsamında, ABD, AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacak. AB, 2028'e kadar ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü alırken, Avrupa şirketleri ABD'de 600 milyar dolar ek yatırım yapacak.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

