Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

24.02.2026 20:51
Avrupa borsaları karışık kapanış yaptı; yatırımcılar Trump’ın gümrük vergilerine odaklandı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artarak 629,14 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kazanarak 8.519,21 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 düşerek 10.680,59 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 gerileyerek 24.986,25 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 46.651,72 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 1,179 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın son uyguladığı gümrük vergilerinin küresel ticaret etkilerine odaklandı.

Geçen hafta Yüksek Mahkemenin, ABD Başkanı Trump'ın bazı gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrasında, Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümü uyarınca uygulanacağını duyurduğu tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Trump'ın bu tarifeleri yüzde 15'e çıkaracağını belirtmesine rağmen konuya ilişkin karar henüz resmileşmedi.

Kaynak: AA

