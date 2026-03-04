Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

04.03.2026 12:15
Orta Doğu gerilimleri ve enerji endişeleri Avrupa borsalarını etkiliyor, makro veriler bekleniyor.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, açıklanacak makro ekonomik veriler öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 606,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 10.481 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 23.867 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyirle 44.478 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 artışla 8.117 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 16.946 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılması sonrasında enerji tedarikine yönelik risklerin artması ve petrol fiyatlarında yükseliş beklentileri risk iştahını zayıflattı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Körfez'deki tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin, finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını duyurdu.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ve bu durumun para politikası görünümünü daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtiyor.

Öte yandan Trump, üslerini ABD'ye kullandırmayan İspanya'ya sert şekilde tepki göstererek bu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesebilecekleri mesajını verdi. Avrupa ülkelerinin İran sürecinde ABD ile İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini anlatan Trump, bu konuda İspanya'nın yanı sıra İngiltere'ye de sert sözlerle yüklendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin Orta Doğu'daki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisinin henüz netleşmediğine işaret eden açıklamaları da piyasalarda temkinli duruşun sürmesine neden oldu.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Avrupa'da açıklanan şirket bilançoları da yatırımcıların odağında yer aldı.

Alman ilaç üreticisi Bayer, 2026 yılına ilişkin kazanç hedef aralığını piyasa beklentilerinin altında açıklarken, devam eden yüksek maliyetli davalar ve şirketin finansal borç yükünün görünüm üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Şirket yönetimi, özellikle ABD'de devam eden hukuki süreçlerin finansallar üzerindeki etkisinin sürdüğüne dikkati çekti.

Alman otomobil parçaları tedarikçisi Continental ise 2026 yılına ilişkin öngörülerini paylaşarak çekirdek lastik iş kolunda satışların ve karlılığın genel olarak yatay seyredeceğini bildirdi.

Şirket, küresel otomotiv sektöründeki talep görünümünün dalgalı seyretmeye devam ettiğini ve özellikle Avrupa'da ekonomik büyümeye ilişkin belirsizliklerin sektör üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan Alman spor giyim üreticisi Adidas, faaliyet karının bu yıl yaklaşık 2,3 milyar avroya yükselmesini beklediğini açıkladı. Şirket, ABD'nin uyguladığı tarifelerin finansallar üzerinde yaklaşık 400 milyon avroluk olumsuz etki oluşturabileceğini belirtirken, döviz kurlarındaki oynaklığın da operasyonel karlılık üzerinde baskı yaratabileceğine işaret etti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruyacağını belirterek, bunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans

