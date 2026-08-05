Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmüz Boğazı'na yönelik anlaşma beklentileri ve jeopolitik belirsizlikler Avrupa borsalarını etkiledi.

Avrupa borsaları, Hürmüz Boğazı'nın açılacağına ilişkin bir anlaşmaya varılma ihtimali ve devam eden jeopolitik belirsizliklerle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 yükselerek 657,14 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 artarak 8.669,3 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artışla 10.888,3 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 26.202,35 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 53.446,8 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,156 yükselişle 1,155 seviyesinden işlem gördü.

ABD ve İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimser beklentiler ve şirketlerin ikinci çeyreğe ilişkin güçlü bilançoları, piyasalara olumlu yansıyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde temmuz ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 52 puanla son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

İngiltere'de hizmet PMI 3 ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçerek temmuzda 52,1 puan oldu.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar Denizaltı değil, deva kapsülü: Hiperbarik oksijen tedavisi ile şifa buluyorlar
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Fethiye’de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi
Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

19:48
Fenerbahçe’nin Sturm Graz maçı 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i belli oldu
19:29
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak’a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
17:49
Victor Osimhen’i transferde şoke edecek gelişme
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 20:13:25. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.