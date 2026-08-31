Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

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Fed'in faiz artışı beklentileri ve Orta Doğu gerilimleri Avrupa borsalarını etkiliyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güçlenmesi ve Orta Doğu'da gerilimin artmasının etkisiyle karışık seyrediyor.

Yeni haftada yatırımcıların odağında, Warsh'un cuma günkü açıklamalarının yanı sıra Orta Doğu'da artan gerilimler bulunuyor. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlemesiyle artan jeopolitik gerilimler de küresel piyasalar üzerindeki satış baskısının artmasına neden olurken petrol fiyatlarında yükselişler görüldü.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu ay açıklayacağı faiz kararı da piyasaların odağında bulunurken analistler makroekonomik endişelerin arttığı bir dönemde Avrupa piyasalarının eylül ayında daha zorlu bir sürece girdiğini belirtti.

ECB'nin son toplantı özetlerinde eylülde faiz artışı sinyali vermesine karşılık Fed Başkanı Warsh'un konuşmasının şahin bulunması ve Fed'in eylül ayında faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri yükseltmesiyle cuma günü yüzde 0,6 azalışla 1,1582'ye gerileyen avro/dolar paritesi, yeni haftada yatay seyirle 1,1586 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 654 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 10.824 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 26.456 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 52.644 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.408 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 20.052 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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