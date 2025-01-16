Avrupa Borsalarında Lüks Hisseleri Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Lüks Hisseleri Yükseldi

ABD enflasyon verileri sonrası Avrupa borsaları, lüks mal hisseleri öncülüğünde yükseliş yaşadı.

16.01.2025 21:16
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Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların faiz indirimine yönelik umutlarının artmasıyla haftanın dördüncü işlem gününü lüks mal üreten şirketlerin hisselerinin öncülüğünde yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,98 değer kazanarak 520,05 puana çıktı. Lüks hisse senetlerini içeren tüketim malları sektörü, yüzde 4,6'lık bir artışla Stoxx Europe 600'da en fazla kazandıran sektör oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 artışla 8.391,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,14 yükselerek 7.634,74 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 20.655,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48 artışla 35.819,79 puana yükseldi.

Bazı şirketlerden gelen olumlu finansal veriler, Almanya'da Dax 40 endeksinin gün içinde rekor kırmasına sebep oldu. Endeks gün içinde 20,675 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,126 artışla 1,03 seviyesinde bulunuyor.

Verilerde, İngiltere ekonomisi 2024'ün kasım ayında yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüme kaydederken, ülkede sanayi üretimi kasımda aylık bazda yüzde 0,4 düşüş ve yıllık bazda yüzde 1,8 azalış kaydetti.

Avrupa borsalarında bugün ağırlıkla lüks mal üreten şirketlerin hisselerinde önemli fiyat kazançları görülmesi dikkati çekti.

Şirket hisselerinde ise lüks tüketim malları sektörünün öncü şirketlerinden İsviçreli Richemont geçen yılın üçüncü çeyreğinde satışlarında yüzde 10'luk artış görülmesinden sonra bugün yüzde 15,65 değer kazandı.

Yatırımcılar Trump'ı bekliyor

Analistler, Avrupa borsalarının dün ABD'den gelen enflasyon verilerinden yeni bir destek aldığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (fed) bu yılki faiz indirimi sürecini durdurabileceği ve hatta gelecekte temel faiz oranını yükseltebileceği yönündeki endişeleri hafiflettiğini ifade etti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Yatırımcıların da genel olarak 20 Ocak'ta gerçekleşecek olan Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlama törenini beklediklerine işaret eden analistler, Beyaz Saray'dan gelen ilk sözlerin yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Lüks Hisseleri Yükseldi - Son Dakika

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