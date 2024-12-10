Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında satışlar öne çıkarken, küresel veriler enflasyon endişelerini artırıyor.

10.12.2024 12:47
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Avrupa borsalarında, negatif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 519,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 20.357,7 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.306 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 34.440 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 7.437 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yatay seyirle 12.010 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de verilerden alınan sinyallerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Avrupa borsalarında da yeni işlem gününde jeopolitik gelişmeler ve bölgede açıklanan verilerin etkisiyle satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Buna göre, Almanya'da kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 2,2 artışla beklentilere paralel geldi.

Böylece yıllık bazda enflasyonun bir önceki aya göre sınırlıda olsa arttığı gözlendi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günü açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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