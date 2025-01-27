Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsaları, resesyon endişeleri ve Trump'ın ticaret söylemleriyle düşüş yaşıyor.

27.01.2025 12:50
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Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 azalışla 526,02 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 21.159 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,4 düşüşle 8.467,75 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 35.952 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 11.940,75 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 7.853,71 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın ticari tarife söylemlerinin etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor.

Avrupa borsalarında ise negatif bir seyir öne çıkarken, resesyon endişeleri piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, gelecek dönemde bölgede resesyon-enflasyon ikileminin daha çok etkili olmasının ECB'nin enflasyonla mücadelesini zorlaştırabileceğini ifade ederek, uzun süren parasal sıkılığın resesyon risklerini besleyebileceğini söyledi.

ECB'nin perşembe günü açıklayacağı yılın ilk faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, ECB yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde, cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin ticari sorunları müzakere ederek ilişkileri güvenli bir çerçeveye oturtması gerektiğini belirtti.

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

Kaynak: AA

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