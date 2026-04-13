Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

13.04.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberler Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir oluşturdu.

Avrupa borsalarında, ABD- İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka açıklamalarıyla negatif seyir öne çıkıyor.

Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

Piyasalarda müzakerelere yönelik olumsuz gelişmeler "yeni bir gerilim" fiyatlamalarını öne çıkardı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,8 artışla 98,2 dolara yükseldi.

Söz konusu gelişmeler küresel risk algısının yükselmesine neden olurken, Avrupa piyasalarında da satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 610,6 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.553 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 23.552 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 47.229 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 8.182 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 azalışla 18.007 puanda bulunuyor.

Lufthansa'nın pilotları yeniden 48 saatlik greve gitti

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışının yanı sıra bölgedeki kurumsal haber akışı da yakından takip edilirken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların, emeklilik maaşları ve çalışma koşulları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle bugün yeniden 48 saatlik greve gitti.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, pilotlar için emeklilik haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

İş bırakma eyleminin, 14 Nisan Salı 23.59'da sona ereceği kaydedilen açıklamada, greve ana marka Lufthansa'nın yanı sıra kargo iştiraki Lufthansa Cargo, Eurowings ve bölgesel birim Lufthansa CityLine bünyesindeki pilotların katılacağı vurgulandı. Açıklamada, Eurowings'teki grevin bugün, 24 saatle sınırlı kalacağı aktarıldı.

Macaristan'daki genel seçimde Orban'ın rakibi Magyar zaferini ilan etti

Macaristan'da yapılan genel seçimlerde ilk sonuçlara göre yarışı Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar kazandı.

Mevcut Başbakan Viktor Orban, seçimi büyük farkla önde götüren Tisza lideri Peter Magyar'ı telefonla arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Tisza lideri Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Başbakan Viktor Orban, az önce bizi arayarak zaferimizden dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Orban da düzenlediği basın toplantısında seçim sonucunun net ve acı olduğunun açık olduğunu belirterek, "Seçmenler bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu ve imkanını vermedi. Kazanan partiyi tebrik ettim." dedi.

Orban, "Muhalefette de olsak Macar ulusuna ve vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında ABD'de mevcut konut satışları verilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının takip edileceğini belirterek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın düzenleyeceği Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının da takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:35:39. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.