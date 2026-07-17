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Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir
17.07.2026 10:41
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İngiltere hariç Avrupa borsaları, jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki satışlarla düşüşte.

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimle İngiltere hariç negatif seyrediyor.

Yapay zeka alanındaki devasa yatırımların karşılık bulup bulmayacağına dair endişelerle çip üreticisi şirketlerin hisseleri üzerinde devam eden satış baskısı ve artan jeopolitik riskler küresel piyasalarda risk algısının devam etmesine neden oluyor.

Trilyonlarca dolarlık harcamaların ne zaman kar sağlayacağı belirsizliğini korurken, teknoloji hisselerinin aşırı değerlenip değerlenmediği de piyasalarda tartışma konusu olmaya devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve İran'ın misilleme olarak bölgedeki diğer ülkelere saldırılarına devam etmesi küresel piyasalarda risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 640,7 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 10.587 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 24.746 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 azalışla 52.009 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.330 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.231 puanda bulunuyor.

IMF, Birleşik Krallık için büyümenin yavaşlamasını bekliyor

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşik Krallık'ta geçen yıl yüzde 1,3 olan büyümenin 2026'da yüzde 1'e düşmesinin beklendiğini, enerji şokunun etkisi geçtikçe büyümenin kademeli olarak toparlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Fondan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ekonomisinin direncini koruduğu ancak Orta Doğu'daki savaşın yakın vadeli büyüme beklentilerini zayıflattığı belirtildi. Açıklamada, Birleşik Krallık ekonomisinin 2027'de yüzde 1,3, 2028'de yüzde 1,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Siyasi gelişmeler de yatırımcıların odağında. İngiltere'de Andy Burnham pazartesi günü başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Analistler, İngiltere'de kritik konunun Hazine ve Maliye Bakanlığına kimin geleceği olduğunu belirtti.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin gündeminin takip edileceğini belirterek, söz konusu veriden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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