Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Ekonomi

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,75 yükselişle 518 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 20.648 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 8.352 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kazançla 35.920 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 11.954 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 artışla 7.585 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller ile bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa tarafında, ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump'ın, bölge genelindeki ülkelerle sorun yaşayabileceği endişeleri varlığını korumaya devam ediyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Mario Centeno Avro Bölgesi'nde enflasyonun kontrol altına alınmasıyla faizin yüzde 2'ye düşebileceğini söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 2,6 yükselişle beklentilere paralel gerçekleşti.

İngiltere ekonomisi 2024'ün kasım ayında yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüme kaydederken, ülkede sanayi üretimi kasımda aylık bazda yüzde 0,4 düşüş ve yıllık bazda yüzde 1,8 azalış kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde kasım ayı dış ticaret dengesi ve ABD'de perakende satışlar ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.