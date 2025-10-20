Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

20.10.2025 10:45
ABD-Çin ticaret geriliminin azalması, Avrupa borsalarında yükselişlere neden oluyor.

Avrupa borsalarında, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle pozitif bir seyir izleniyor

ABD'li yetkililerin Çin ile yaşanan ticaret gerilimine ilişkin uzlaşmacı açıklamaları küresel piyasalarda risk algısını azaltırken, bu durum pay piyasalarında yükselişlerin görülmesini destekliyor.

Avrupa borsalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 570 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 24.073 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 primle 9.392 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 42.222 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 yükselişle 15.773 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 8.219 puan seviyesinde bulunuyor.

Geçen hafta ABD'deki bankacılık sektörüne yönelik endişelerle bölgedeki banka hisselerinde sert düşüşler izlenmişti. Yeni haftada bankacılık sektöründe toparlanma eğilimi öne çıkıyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın kredi notunu "A+/A-1"e düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

S&P'den yapılan açıklamada, 2026 bütçe taslağının parlamentoya sunulmasına rağmen Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin belirsizliğin hala yüksek seviyede olduğu vurgulandı.

Bu yıla dair genel kamu bütçe açığı hedefinin Fransa'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 5,4'ü olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, yine de önemli ek bütçe açığı azaltıcı önlemlerin alınmaması durumunda, bütçe konsolidasyonunun daha önce beklenenden daha yavaş olacağının düşünüldüğü kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Roland Lescure, bu derecelendirmenin "bir sağduyu ve sorumluluk çağrısı" olduğunu belirtti. Analistler, bugün Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi verisinin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Fransa, Finans, Borsa, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
