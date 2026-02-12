Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

12.02.2026 12:05
ABD'deki güçlü istihdam verileri sonrası Avrupa borsaları yükseliş gösteriyor, liderler zirveye katılıyor.

Avrupa borsaları, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 624,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 25.080 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 10.486 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 1,3 artışla 8.422 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kazançla 18.158 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 46.921 puandan işlem görüyor.

Güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin küresel risk algısını artırması bölge piyasalarında da etkili oldu.

ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim patikasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Ülkede enflasyonun tekrar güç kazanabileceğine yönelik endişeler Fed yetkililerinin daha temkinli bir yol izlemesine neden olurken, açıklanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi geçen günlerde Fed'in faiz indirimlerine yönelik artan iyimserlikleri azalttı.

Bununla birlikte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamu ihalelerinin büyük bir finansal güç taşıdığını, Avrupa şirketlerini desteklemek için stratejik sektörlerde AB içeriği ve düşük karbon şartı getireceklerini söyledi.

Öte yandan, bugün AB ülkelerinin liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak gibi çeşitli başlıkları görüşmek üzere Belçika'da bir araya gelecek.

Zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak. Zirvede, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ekonominin durumunun ele alınacağı bir oturum yapılacak.

Liderler, AB ülkeleri arasında gümrük vergilerinin, teknik engellerin ve fiziksel sınırların kaldırıldığı, malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımını sağlayan gelişmiş ekonomik bütünleşme türü olan "Tek Pazar"ın daha da derinleştirilmesini, ekonomik bağımlılıkların azaltılmasını ve yeni jeoekonomik bağlamda rekabet gücünün artırılmasını tartışacak.

Bu gelişmelerin yanı sıra Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacı için 90 milyar avroluk kredi verilmesini onayladı.

Makroekonomik tarafta, İngiltere ekonomisi 2025'in ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdü.

Üretimdeki artışın en güçlü katkısı imalat sektöründen gelirken, ekonomide ağırlığı yüksek hizmetler sektöründe değişim görülmedi. İnşaat sektörünün üretimi ise aynı dönemde yüzde 2,1 daraldı.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

