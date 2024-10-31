Avrupa Borsalarında Satış Baskısı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Satış Baskısı

Avrupa borsaları, siyasi belirsizlikler ve enflasyon verileri öncesinde düşüş gösteriyor.

31.10.2024 11:46
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Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalışla 508,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 19.141 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 8.113 puan seviyesinde.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 34.315 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 7.385 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,4 düşüşle 11.664 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim olurken, Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikler varlığını korurken, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin gevşeme sürecine yönelik belirsizlikleri azaltacağı tahmin ediliyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme beklentisine karşı yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da ise değişmedi.

ECB üyeleri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, dün açıklamalarda bulunan ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel dezenflasyonun yolunda gittiğini, ancak enflasyonla mücadelenin henüz kazanılmadığını, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik kademeli bir yaklaşımın uygun olduğunu söyledi.

Bugün bölgede açıklanan veriye göre, Almanya'da eylül ayında perakende satışlar aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 0,9 arttı.

Günün geri kalanında, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Satış Baskısı - Son Dakika

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