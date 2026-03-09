Avrupa Borsalarında Satış Baskısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsalarında Satış Baskısı

09.03.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki artış ve jeopolitik risklerle satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya sebep olabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,3 düşüşle 585 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 azalışla 10.113 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 22.991 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,5 azalışla 43.042 puandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,9 düşüşle 16.569 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 2,6 değer kaybederek 7.785 puandan işlem görüyor.

ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırılarının hafiflememesi ve tarafların da çatışmayı uzatmaya hazır görünmesi nedeniyle küresel piyasalarda risk algısı arttı.

Saldırılar sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehdit içeren açıklamaları, dünyanın enerji ihtiyacı açısından kritik öneme sahip dar boğazdaki sevkiyatları kesintiye uğrattı. Bu gelişme, petrol fiyatlarında arz endişeleriyle sert yükselişleri beraberinde getirirken, buna bağlı olarak küresel enflasyon risklerini de artırdı.

Dünya genelinde petrol fiyatlarının yükselmesinden ötürü maliyet kaynaklı enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik kaygılar, merkez bankalarının para politikalarında temkinli adımlar atabileceği beklentilerini de öne çıkardı.

Saldırılar henüz bir hafta önce başlamış olsa bile tedarikçilerin hasar görmüş tesisler, aksayan lojistik ve nakliye risklerindeki artışla mücadele etmesi nedeniyle dünya genelindeki tüketicilerin ve işletmelerin haftalarca veya aylarca daha yüksek yakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kalabileceğine yönelik riskler öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin gümrük vergisi artışlarının etkisini henüz üzerinden atamamış durumda olan küresel ekonomi için ciddi bir risk oluşturabileceği öngörülüyor.

Avro Bölgesi tahvillerinde satış baskısı getirileri zirveye taşıdı

Bu gelişmelerle birlikte Avro Bölgesi devlet tahvili piyasalarında haftanın ilk işlem gününde satış baskısı etkili olurken, getiriler son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Gösterge kabul edilen Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, 5,9 baz puan artışla yüzde 2,922'ye yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Faiz oranına duyarlı Almanya'nın 2 yıllık tahvil getirisi de 15,1 baz puan artarak Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 2,459'a çıktı.

Makroekonomik veriler tarafında ise Almanya'da ocak ayına ilişkin fabrika siparişleri, yüzde 4,5 azalış beklentisine karşın yüzde 11,1 gerileyerek son 4 aydır süren artış serisini sonlandırdı. Aynı dönemde sanayi üretimi de yüzde 0,5 azaldı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin de yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Avrupa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Satış Baskısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:28:59. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Satış Baskısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.