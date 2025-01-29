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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Fransa hariç, Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı. ASML hisseleri %5,5 değer kazandı.

29.01.2025 21:16
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Avrupa borsaları günü, Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,5 artarak 534,26 puana çıktı. Teknoloji hisseleri yüzde 2 arttı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,97 değer kazanarak 21.637,53 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 artarak 36.371,67 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artışla 8.557,81 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 7.872,48 puana düştü.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,096 azalarak 1,042 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yer alıyor. Bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Bankanın, yarınki toplantısında politika faizlerinde 25 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın gündemine oturan Çin merkezli start-up şirketi DeepSeek'in daha az maliyet ve kısa sürede piyasaya sürdüğü yapay zeka modelinin küresel çip ve teknoloji hisselerini sarmasının ardından, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2024'e ilişkin sonuçları açıklandı.

Şirketin geliri geçen yıl önceki yıla göre yüzde 24 artarak 9,26 milyar avroya yükselirken, son çeyrekte 3,99 milyar avro yeni sipariş beklentisi olan ASML'nin 7,1 milyar avro sipariş almasıyla hisseleri değer kazandı.

ASML hisseleri günü yüzde 5,5 değer kazancıyla tamamladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Fransa, Borsa, Son Dakika

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