Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin küresel piyasalarda risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 542,52 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 23.912 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 9.155 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 40.796 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 14.397 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.660 puanda seyrediyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verileri küresel piyasalarda satış baskısı oluşturmasına rağmen Fed'in faiz indireceği beklentilerinin güçlenmesiyle küresel piyasalardaki satış baskısının yerini yükselişler aldı.

Avrupa borsalarında dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesinde Sentix yatırımcı güven endeksi yüzde 8'den -3,7 seviyesine geriledi.

Analistler, açıklanan verinin ABD'nin Avrupa Birliğine (AB) uyguladığı gümrük vergisi tarifelerinden dolayı bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin derinleştiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bugün yurt dışında bazı ülkelerin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri izlenecek.