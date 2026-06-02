Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki barış müzakerelerinin takip edildiği haftanın ikinci işlem gününü, teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle tamamladı.

Yatırımcıların jeopolitik riskleri fiyatladığı günde, özellikle teknoloji sektöründeki güçlü alımlar endeksleri yukarı taşıdı.

Teknoloji endeksi genelinde yükseliş ortalama yüzde 3,36'yı bulurken, bu durum hemen hemen tüm sektör hisselerini olumlu etkiledi.

Maden ve bankacılık hisseleri de sırasıyla ortalama yüzde 3,50 ve yüzde 0,84 değer kazandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,66 artışla 625,34 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 25.124,17 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 yükselişle 10.373,51 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 artışla 8.209,09 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 primle 50.578,54 puandan günü kapattı.

İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,48 değer kazanarak 18.272 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 1,163 seviyesinden işlem gördü.

Haftanın ilk işlem günündeki kayıpların ardından, ABD borsalarından gelen pozitif rüzgar haftanın ikinci gününde Avrupa piyasalarında toparlanma sağladı.

New York borsasında yapay zeka temalı alımların sürmesi, Avrupa'daki risk iştahını da destekledi.

Piyasalarda ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin haber akışı da yakından takip ediliyor.

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yükselen petrol fiyatlarının enflasyona etkisi de yatırımcıların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Avro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi. Nisan ayında yüzde 3 olan enflasyonun mayısta yüzde 3,2'ye çıkması piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti.