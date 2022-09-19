AA muhabirinin Gas Infrastucture Europe verilerinden derlediği bilgilere göre, AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı cuma günü itibarıyla yüzde 85,3 oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa'da gaz depolarının yüzde 85,3 dolmasıyla fiyatlar yüzde 12,6 geriledi - Son Dakika

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