Doğal gazın megavatsaat fiyatı 7 Ekim Cuma gününü ise 156 avrodan kapattı. Böylece kasım vadeli gaz kontrat fiyatı bir haftada yüzde 17 azalmış oldu.

Kaynak: AA

Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 17 azaldı - Son Dakika

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