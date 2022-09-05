Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 26 arttı - Son Dakika
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Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 26 arttı

05.09.2022 13:04
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 26 arttı

Avrupa'da ekim vadeli doğal gazın megavatsaat fiyatı yaklaşık yüzde 26 arttı.

Avrupa'da ekim vadeli doğal gazın megavatsaat fiyatı yaklaşık yüzde 26 arttı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 2 Eylül Cuma günü 214,66 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün güne 275 avrodan başladı ve 12.40 itibarıyla 270,23 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde yaklaşık 26 artış gösterdi.

Fiyat artışında, Rus enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıklaması etkili oldu.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattındaki gaz akışını 31 Ağustos-2 Eylül'de bakım nedeniyle durduracağını açıklamıştı. Cuma günü şirketten yapılan yeni açıklamada ise hat üzerindeki çalışma nedeniyle gaz akışının belirsiz süreyle kesileceği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 26 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 26 arttı - Son Dakika
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