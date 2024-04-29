Avrupa'da Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu İhtiyacı 8 Kat Fazla - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa'da Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu İhtiyacı 8 Kat Fazla

Avrupa\'da Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu İhtiyacı 8 Kat Fazla

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'ndeki elektrikli otomobil talebinin karşılanabilmesi için yılda 8 kat daha fazla şarj istasyonu kurulması gerektiğini bildirdi. ACEA'nın raporunda, AB'nin 2030 yılına kadar 8,8 milyon şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ve bu amaca ulaşmak için yılda 1,2 milyon şarj istasyonu kurulması gerektiği belirtildi.

29.04.2024 13:53  Güncelleme: 13:59
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Otomobil üreticileri, Avrupa Birliği'ndeki (AB) talebin karşılanabilmesi için yılda 8 kat fazla elektrikli otomobil şarj istasyonu kurulması gerektiğini bildirdi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), elektrikli otomobillere yönelik altyapı yatırımları konusundaki raporunu yayımladı.

Raporda, AB'de elektrikli otomobillere yönelik mevcut şarj noktası sayısının karbon salımını azaltma hedeflerini yakalamak için yeterli olmadığı ifade edildi.

AB'deki elektrikli otomobil satışlarının 2017-2023 döneminde şarj noktası kurulumundan 3 kat daha hızlı arttığı belirtilen raporda, "Sektör tahminlerine göre, AB'nin 2030 yılına kadar yılda 8 kat daha fazla şarj noktasına ihtiyacı olacak." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, gelecekte elektrikli otomobil şarj altyapı açığının AB tahminlerinden çok daha fazla artabileceği kaydedildi.

AB genelinde geçen yıl 150 bin civarında halka açık şarj noktası kurulduğu ve toplam sayının 630 binin üzerine çıktığı anımsatılan raporda, AB Komisyonunun 2030 yılına kadar toplam 3,5 milyon şarj noktası kurulumunu hedeflediği, bu amaca ulaşmak için de yılda yaklaşık 410 bin şarj noktası kurulması gerektiği belirtildi.

Raporda, ACEA'nın ise 2030 yılına kadar 8,8 milyon şarj noktasına ihtiyaç duyulacağını öngördüğü, buna ulaşmak için yılda 1,2 milyon şarj istasyonu kurulumuna ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa'da Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu İhtiyacı 8 Kat Fazla - Son Dakika

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