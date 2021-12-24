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Avrupa'da gaz fiyatları 110 avroya geriledi - Son Dakika

Avrupa'da gaz fiyatları 110 avroya geriledi

24.12.2021 19:29
Avrupa'da gaz fiyatları 110 avroya geriledi

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının hız kazanmasıyla megavatsaat başına 110 avroya indi.

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının hız kazanmasıyla megavatsaat başına 110 avroya indi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık yüzde 22 düşüş gösterdi.

Ocak vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı gün içinde 123 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 19.00'da 110 avro seviyesinde seyretti.

Fiyatlar, hafta başında Yamal-Avrupa boru hattında Rusya'dan doğal gaz akışının kesilmesi ve Avrupa'da yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış göstermişti.

Sıcaklıklarının artması ve gelecek haftalarda ABD'den yola çıkan çok sayıda LNG tankerinin Avrupa limanlarına ulaşacak olması gaz fiyatlarını düşürdü.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.

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Hollanda, Doğalgaz, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da gaz fiyatları 110 avroya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa'da gaz fiyatları 110 avroya geriledi - Son Dakika
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