Üye Girişi
Avrupa'da ÜFE aralık ayında hızlı arttı - Son Dakika

Avrupa'da ÜFE aralık ayında hızlı arttı

03.02.2022 14:21
Avrupa'da ÜFE aralık ayında hızlı arttı

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralık ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 yükseliş kaydetti.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralık ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 yükseliş kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, hem AB hem de Avro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,9, 2020'nin aralık ayına kıyasla da yüzde 26,2 artış gösterdi.

ÜFE, 2021 yılı genelinde 2020'ye göre AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 12,2 yükseldi.

ÜFE, aralık ayında önceki aya kıyasla İrlanda'da yüzde 13,3, Estonya'da yüzde 12,7 ve Yunanistan'da yüzde 8 arttı.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta yıllık bazda ise en fazla yüzde 99,2 ile İrlanda'da, yüzde 58,9 ile Danimarka'da ve yüzde 42,3 ile Romanya'da yükseldi.

ÜFE, Almanya'da yüzde 23,6, Fransa'da yüzde 17,7, İtalya'da yüzde 27,8 ve İspanya'da yüzde 35,9 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 71,9, sanayide yüzde 26,2 ve ara mallarında yüzde 18,9 artış gösterdi.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da ÜFE aralık ayında hızlı arttı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:13 France 24'ten dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar
14:10 Burcu Kıratlı'nın davasında sanık beraat etti
14:07 Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a yeniden geliyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
13:51 Ece Erken'in yakın arkadaşı son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor
13:47 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camii'ne yapılan zulümdür
13:44 Belçika ekibi, Frey'in satışıyla rekor kıracak
13:44 İşkence ettikleri 5 yaşındaki Eymen'i öldürüp tandıra atmışlardı! Dava sil baştan!
13:29 Doğum günü kutlamasına romantik kareler damga vurdu! İrem Helvacıoğlu'ndan ilan-ı aşk
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 14:26:37. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa'da ÜFE aralık ayında hızlı arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement