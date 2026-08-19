Avrupa Denizleri İklim Değişikliğiyle Isınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Denizleri İklim Değişikliğiyle Isınıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, Avrupa çevresindeki denizlerin iklim değişikliği nedeniyle hızla ısındığını açıkladı.

Bilim insanları, Avrupa'yı çevreleyen suların iklim değişikliği nedeniyle daha hızlı ısındığını ve bu durumun doğa, gıda sistemleri ve kıyı toplulukları üzerindeki etkilerinin arttığını belirledi.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesinde İsviçre, İsveç, ABD, İrlanda ve İngiltere'den uzmanlar, iklim değişikliğinin artan deniz yüzeyi sıcaklıklarına etkisini analiz etti.

Analize göre, yaz döneminde İrlanda'dan Akdeniz'e kadar uzanan bir bölgede deniz sıcak hava dalgaları gözlemlendi ve bazı bölgelerde deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın 6 derece üzerine kadar çıktı.

Bilim insanları, fosil yakıtların yol açtığı iklim değişikliğinin Akdeniz'de yaklaşık 2 derece, Biskay Körfezi ve İber Yarımadası merkezli bölgede 1,4 derece ve Kelt bölgesinde 1,3 derecelik ısınmaya doğrudan neden olduğunu tespit etti.

Bu yıl Biskay Körfezi/İber kıyı bölgesinin yüzde 90'ı, Batı Akdeniz'in yüzde 80'i ve Doğu Akdeniz'in yüzde 70'i deniz sıcak hava dalgası koşulları yaşıyor. İklim değişikliği olmasaydı Biskay Körfezi ve Batı Akdeniz'de bu oranın yüzde 40, Doğu Akdeniz'de ise yüzde 9 seviyesinde olacağı belirlendi.

Doğa ve gıda sistemleri için risk

Aşırı okyanus sıcaklığı, mercanlar, süngerler ve makroalgler gibi habitat oluşturan türlerin kitlesel ölümüne yol açabiliyor ve bu durum, ekosistem genelinde zincirleme etkiler oluşturabiliyor.

Deniz sıcak hava dalgaları, kuşların ve memelilerinin nüfusunda da ciddi düşüşe neden olabiliyor.

Londra Imperial College Çevre Politikaları Merkezi İklim Bilimi Profesörü Friederike Otto, analize ilişkin değerlendirmesinde, denizlerin küresel ortalama sıcaklık artış hızını aşan şekilde ısındığını belirterek, "Bu durum, kara ve deniz yaşamı üzerinde doğrudan sonuçlara sebep oluyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmayı geciktirerek, birçok okyanus ekosistemini yok olmaya bir adım daha yaklaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Bilim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Denizleri İklim Değişikliğiyle Isınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı
Keşap’ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bulundu Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni bulundu
Kripto para sahiplerine kritik uyarı Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

09:18
İsmail Kartal’ın Asensio hamlesi olay oldu
İsmail Kartal'ın Asensio hamlesi olay oldu
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:56
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki Asensio kararı bardağı taşırdı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Asensio kararı bardağı taşırdı
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
08:23
Türk S-400’leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak
Türk S-400'leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak
08:01
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail’den küstah Türkiye çıkışı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 09:21:00. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Denizleri İklim Değişikliğiyle Isınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.