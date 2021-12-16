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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Gaziantep'e 17 milyon avroluk enerji projesi desteği - Son Dakika

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Gaziantep'e 17 milyon avroluk enerji projesi desteği

16.12.2021 12:20
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Gaziantep'e 17 milyon avroluk enerji projesi desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Gaziantep'te kurulacak 27 megavat güneş enerji santrali projesi için 17 milyon avroluk finansman desteği için imza töreni düzenlendi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Gaziantep'te kurulacak 27 megavat güneş enerji santrali projesi için 17 milyon avroluk finansman desteği için imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatma Şahin ve EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad'in internet üzerinden bir araya geldiği toplantıda, kredi ve hibe anlaşmasının resmi imzaları atıldı.

Yıllık 48 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapması beklenen santralin, 7 milyon avro su hibe, 10 milyon avrosu kredi şeklinde finanse edilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fatma Şahin, güneş enerjisinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 'Yerel Yönetimler Manifestosu'nda akıllı, yeşil, güvenli, sağlıklı, kapsayıcı, katılımcı şehir, dediği başlıkları ete kemiğe büründürdük ve taçlandırdığımız da yeşil şehir. Eğer şehir yeşilse, bu her başlıkta sizin bir başarı hikayeniz var. Yeşil Şehir bütün başlıkları kapsıyor. EBDR uluslararası güvenilirliği, müthiş bir altyapısı olan bir kuruluş. Bu konuda sizi tebrik ediyor, sizinle paydaş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki bu iş birliği bütün dünyaya örnek olacak. Gaziantep Modeli dediğimiz model, sizinle birlikte dünya modeline dönüşecek. Bu imza ile insana ve doğaya saygılı, kalkınma modelini hayata geçireceğiz. Sanayi çok heyecanlı. Yeni proje ile su yönetimi için 55 kilometre öteden su getirecek. Sulanabilir arazi konusunda da projelerimizi ortak tamamlayacağız."

Nandita Parshad de anlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir ay önce gerçekleşen "Yeşil Şehir" ilanından sonra bu noktaya gelmenin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Parshad, kentin "Yeşil Şehir"e önem vermesinin gayretleriyle çok uyuştuğunu belirterek, "Başkan Şahin'in gösterdiği liderliği burada taktir ediyoruz. 27 megavat güneş enerji santrali projesi, şehrin birçok tesisine ve kamu binasının elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yine belediyenin üzerindeki elektrik yükünü azaltacak. Bizler de sizlerle Yeşil Şehir Eylem Planı'nın başlamasını merakla bekliyoruz. Hem belediye hem de kurumum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Rekor zamanda bu imzanın atılmasını sağladılar." ifadelerini kullandı.

Amelia Hamlin, Gaziantep, Enerji, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Gaziantep'e 17 milyon avroluk enerji projesi desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Gaziantep'e 17 milyon avroluk enerji projesi desteği - Son Dakika
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