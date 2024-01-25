Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın ilk toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi.

Böylece yılın ilk toplantısında, art arda üçüncü kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından ekim ve aralıktaki toplantılarında değişikliğe gitmemişti.

Faiz kararı metninde ECB, faiz oranı adımlarının reel ekonomi üzerinde kapsamlı bir etki oluşturmaya ve enflasyonu düşürmeye devam edeceğini belirtti.

Temel enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiği ve geçmişteki faiz artışlarının finansman koşullarına güçlü bir şekilde yansımayı sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Sıkılaşan finansman koşulları talebi azaltmakta ve bu da enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmaktadır." denildi.

Açıklamada, ECB Yönetim Konseyinin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığı anımsatılarak, konseyin gelecekteki kararlarının, politika faizlerinin gerektiği kadar kısıtlayıcı seviyelerde olmasını sağlayacağı vurgulandı.

ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Konsey, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

ECB karar metninde, bilançonun küçültülmesi konusunda ECB'nin beklendiği gibi, Aralık 2023'te açıkladığı plana sadık kalacağı vurgulandı.

Banka, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'ndan (PEPP) elde edilen gelirin yeniden yatırımını 2024'ün ikinci yarısından itibaren ayda 7,5 milyar avro azaltacak. Bu yıl sonunda ise yeniden yatırımlar tamamen durdurulacak.

Bu arada, yatırımcıların çoğunluğu faiz oranlarında geri dönüşün başlangıcı olarak nisan ayını işaret ederken, ECB Başkanı Christine Lagarde, Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) geçen hafta Davos'ta düzenlenen yıllık toplantısında, yaz dönemi itibarıyla faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu söylemişti.

"İlk temkinli faiz indiriminin nisanda gerçekleşeceğini öngörüyoruz"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ECB'nin karar metninde bundan sonra atılabilecek adımlara ilişkin hiçbir ipucu olmadığını belirterek, "Bugünkü toplantı, Bankanın mart ayında açıklayacağı bir sonraki ekonomik tahminleri beklemek üzere yapılan bir ara toplantı niteliğinde." dedi.

Fitch Ratings Ekonomi Birimi Kıdemli Direktörü Charles Seville de ECB'nin faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde, Bankanın, enflasyonu aşağı çekme konusunda kaydedilen ilerlemeden "emin" göründüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Üç aylık enflasyon ivmesindeki keskin düşüş göz önüne alındığında da öyle olabilir. Enflasyon verilerine dayanarak hala ilk temkinli faiz indiriminin nisanda gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ancak ECB'nin aralık ayı tutanakları, Bankanın diğer konuların yanı sıra ücret artışının enflasyon hedefiyle tutarlı olması gerektiğinden endişe duyduğunun altını çizdi ve bu da faizleri daha uzun süre bekletebilir."

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde Ocak 2023'te yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon oranı, Aralık 2023'te yüzde 2,9'a geriledi.

ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.