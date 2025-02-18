Avrupa'nın LNG İthalatı 2024'te Düşüşte

Ekonomi

Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı, 2024'te yüzde 19 oranında azalışla 135 milyar metreküpe gerileyerek 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi. Ayrıca, kıtanın gaz tüketimi son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.

AA muhabirinin, Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'nün (IEEFA) Avrupa'nın LNG piyasasına ilişkin raporundan yaptığı derlemeye göre, yenilenebilir enerji yatırımları, gaz talebindeki azalma ve boru hattı gaz ithalatındaki artışın bu düşüşte etkili olduğu ifade edildi.

Buna göre, Avrupa'nın toplam gaz talebi 2021-2024 arasında yüzde 20 oranında azaldı. 2024 genelinde talep yatay seyretmesine rağmen, kasım ve aralık aylarında talepte görülen artış dikkati çekti.

Avrupa'da gaz depolama tedbirlerinin arz şoklarını büyük ölçüde absorbe ettiği ve özellikle kış aylarında arz güvenliğini artırdığı kaydedilen raporda, AB gaz depolarının doluluğunun geçen yıl sonunda yüzde 72,16 olduğu bildirildi.

Aralıkta gaz talebindeki artışa rağmen LNG ithalatının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3, 2022'ye göre ise yüzde 17 daha düşük olduğu kaydedildi.

LNG altyapı yatırımları talebin üzerinde büyüyor

Raporda, geçen yıl Avrupa'daki LNG yeniden gazlaştırma kapasitesinin yalnızca yüzde 6 oranında arttığı, ancak toplam kapasitenin 2021'den bu yana yüzde 29 oranında büyüdüğü aktarıldı.

IEEFA raporuna göre, 2021-2030 arasında LNG ithalat kapasitesinin yüzde 60 oranında artması beklenirken, düşen talep nedeniyle bu altyapının kullanım oranının 2030'a kadar ortalama yüzde 30 seviyesine inebileceği öngörüldü. AB'nin LNG terminallerinin ortalama kullanım oranının 2023'te yüzde 58 iken, 2024'te yüzde 42'ye düştüğü ifade edildi.

LNG talebi zirveyi gördü mü?

Geçen yıl Avrupa'nın LNG ithalatının yüzde 19 azalarak 135 milyar metreküp, AB'nin ise yüzde 16 azalışla 112 milyar metreküp olduğu belirtilen raporda, LNG'nin Avrupa'nın toplam gaz tüketimindeki payının yüzde 30, AB'de ise yüzde 34 olduğu kaydedildi. Bu oranların 2023'te sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 40 seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan, raporda Avrupa'nın doğal gaz tüketiminin 2024'te son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bununla birlikte, enerjide Rusya'dan bağımsız hale gelmek isteyen ve bu yönde açıklamalar yapıp politikalar belirleyen Avrupa'nın, Rus gazından tamamen kopamadığı aksine ülkeden ithal ettiği LNG miktarının arttığı gözlendi.

Raporda, AB üyesi ülkelerin geçen yıl LNG ithalatının yarısına yakınını (50 milyar metreküp) ABD'den gerçekleştirdiği, Rusya'dan LNG ithalatının da bir önceki yıla göre yüzde 18 yükseldiği kaydedildi.

Rusya'dan yapılan ithalatın yüzde 81 oranında artmasıyla Fransa, 2024'te İspanya'yı geçerek Avrupa'nın en büyük Rus LNG ithalatçısı haline geldi.

IEEFA'ya göre, 2025'te Avrupa'nın LNG ithalatının yüzde 17 oranında artarak 158 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

Ancak bu seviyenin 2022'nin gerisinde kalması nedeniyle Avrupa'nın LNG talebinde zirveyi daha önce görmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Raporda, bölgesel iş birliğiyle mevcut altyapının daha verimli kullanılmasının Avrupa'nın enerji arz güvenliğini artırabileceği vurgulandı.

AB'nin fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çabalarının önemi vurgulanan raporda, geçen yıl rüzgar ve hidroelektrik üretiminin arttığı, güneş enerjisi üretiminin rekor seviyeye ulaştığı ve fosil yakıt bazlı üretimin azalmaya devam ettiği kaydedildi.