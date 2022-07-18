Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti

18.07.2022 11:20

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında heyeti kabul ettiği belirtildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti - Son Dakika

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