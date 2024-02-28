Avrupa Parlamentosu, Amazon temsilcilerinin girişini yasakladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Parlamentosu, Amazon temsilcilerinin girişini yasakladı

Avrupa Parlamentosu (AP), e-ticaret şirketi Amazon temsilcilerinin binalarına girişini yasakladı. AP İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi Başkanı Dragoş Pislaru, Amazon temsilcilerine verilen parlamento giriş kartlarının iptal edildiğini ve bu kişilerin AP yerleşkesine erişemeyeceklerini açıkladı. Pislaru, adil çalışma koşullarının sağlanması görevlerinin bir parçası olduğunu belirterek, Amazon çalışanlarının endişeleriyle ilgilendiklerini ifade etti. Amazon temsilcilerinin 2021'den beri işbirliği yapmaya davet edildiğini ve komite oturumlarına katılmalarının talep edildiğini söyleyen Pislaru, Amazon'un talep edilen oturumlara gelmediğini ve bu nedenle kararın alındığını bildirdi.

28.02.2024 20:47
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Avrupa Parlamentosu (AP), e-ticaret şirketi Amazon temsilcilerinin binalarına girişini yasakladı.

AP İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi Başkanı Drago? Pislaru, AP İdari Amirleri'nin 14 Amazon temsilcisine verilen parlamento giriş kartını iptal ettiğini, bu kişilerin AP yerleşkesine erişemeyeceklerini açıkladı.

Avrupa'da adil çalışma koşullarının sağlanmasının görevleri arasında yer aldığına dikkati çeken Pislaru, Amazon çalışanlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çalışma koşullarına ilişkin endişeler dile getirildiğinde bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını ifade etti.

Pislaru, görevleri gereği konuyu AP komitesi gündemine aldıklarını anımsatarak, Amazon temsilcilerini 2021'den beri işbirliği yapmaya davet ettiklerini ve komite oturumlarına katılmalarını talep ettiklerini belirtti.

Amazon'un talep edilen tarihlerdeki oturumlara gelmediğine işaret eden Pislaru, bunun AP'ye ve AB vatandaşlarına saygısızlık olduğunu ve kararın bu nedenle alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu, Amazon temsilcilerinin girişini yasakladı - Son Dakika

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