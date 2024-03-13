Avrupa Parlamentosu, Euro 7 Emisyon Standartlarını Onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Parlamentosu, Euro 7 Emisyon Standartlarını Onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde araçların emisyonlarına yönelik Euro 7 standartlarına onay verdi. Yeni kurallar, otomobil ve kamyonetler için mevcut Euro 6 test koşullarını ve egzoz emisyon sınırlarını korurken, otobüsler ve kamyonlar için daha katı sınırlar getirecek. Ayrıca, araçların emisyon limitleri, yakıt tüketimi, elektrik tüketimi gibi bilgileri içeren 'Çevresel Araç Pasaportu' uygulaması da başlatılacak. Yeni kuralların otomobiller için 2030 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

13.03.2024 21:41
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Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde araçların emisyonlarına yönelik Euro 7 standartlarına onay verdi.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, yeni Euro 7 emisyon kuralları, oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, Euro 7 ile, otomobil ve kamyonetler için mevcut Euro 6 test koşulları ve egzoz emisyon sınırları korunacak.

Otobüsler ve kamyonlar için de mevcut Euro 6 standartları korunurken, egzoz emisyonları gerçek sürüş koşullarında ölçülecek ve daha katı sınırlar uygulanacak.

Ayrıca otomobiller ve kamyonetler için fren partikülü emisyon sınırları ile elektrikli ve hibrit otomobillerde akü dayanıklılığına yönelik performans şartları getirilecek.

Araçların emisyon limitleri, karbon emisyonları, yakıt tüketimi, elektrik tüketimi, menzili, pil dayanıklılığı gibi bilgilerini içerecek "Çevresel Araç Pasaportu" uygulamasına başlanacak.

Euro 7 kuralları, üye ülkeler tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacak.

Yeni kuralların otomobiller için 2030 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Çevre, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu, Euro 7 Emisyon Standartlarını Onayladı - Son Dakika

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