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Avrupa Parlamentosu komitesi, Frontex bütçesinin bir bölümünün dondurulmasını istedi - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu komitesi, Frontex bütçesinin bir bölümünün dondurulmasını istedi

27.09.2021 21:39
Avrupa Parlamentosu komitesi, Frontex bütçesinin bir bölümünün dondurulmasını istedi, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Kontrol Komitesi milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarından sorumlu kurumu Frontex'in 2022 yılı bütçesinin 90 milyon avroluk kısmının dondurulmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Kontrol Komitesi milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarından sorumlu kurumu Frontex'in 2022 yılı bütçesinin 90 milyon avroluk kısmının dondurulmasını talep etti.

AP Bütçe Kontrol Komitesi'nden yapılan açıklamada, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex) 2019 yılı bütçe uygulamalarının 27 "evet", 2 "hayır" ve 1 "çekimser" oyla onaylandığını bildirildi.

Açıklamada, AP'nin nisan ayında geri itmelerdeki rolü ve kayıtsız lobicilerle görüşmeler yapması gibi nedenlerle Frontex'in 2019'daki bütçe harcamalarına onay vermediği anımsatıldı.

Frontex'in eksikliklerini gidermek için adımlar attığına işaret edilen açıklamada, kurumun halen işe alım, mali yönetim, sınır ötesi suç ve yasadışı göçle mücadele operasyonları konularında ilerleme kaydetmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Frontex'in 2022 bütçesinin 90 milyon avroluk kısmının dondurulmasının talep edildiği belirtilerek, söz konusu fonların serbest bırakılması için dış sınırlardaki ciddi olayları bildirmek üzere bir mekanizma kurulması, temel hak gözetleme sistemi oluşturulması, 20 temel hak gözlemcisi ile 3 müdür yardımcısının işe alınması gerektiği ifade edildi.

AB'nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.

AB'nin 2022 yılı bütçe taslağında Frontex'e 757 milyon avro kaynak aktarılması öngörülüyordu.

Söz konusu 90 milyon avroluk kesinti halinde Frontex, yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 12'sini kaybetmiş olacak.

Bu aşamadan sonra Bütçe Komitesi kararlarının AP Genel Kurul oturumunda onaylanması bekleniyor.

Son dönemde birçok uluslararası medya kuruluşunda, sığınmacı botlarını "geri itme", göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlallerinde AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yer aldı.

Avrupa Parlamentosu, Sahil Güvenlik, Avrupa Birliği, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu komitesi, Frontex bütçesinin bir bölümünün dondurulmasını istedi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu komitesi, Frontex bütçesinin bir bölümünün dondurulmasını istedi - Son Dakika
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