Avrupa ülkelerinde konut fiyatları artıyor - Son Dakika
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Avrupa ülkelerinde konut fiyatları artıyor

07.10.2022 13:15
Avrupa ülkelerinde konut fiyatları artıyor

Avrupa Birliği'nde (AB) konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB) konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022 yılının ikinci çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 9,9 yükseldi.

Aynı dönemde konut fiyatları Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 9,3 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 27,4 ile Estonya'da, yüzde 23,1 ile Çekya'da, yüzde 22,8 ile Macaristan'da, yüzde 22,1 ile Litvanya'da ve yüzde 18,2 ile Hollanda'da gerçekleşti.

Konut fiyatlarındaki artış Almanya'da yüzde 10,2, İspanya'da yüzde 8,1, Fransa'da yüzde 7,1 ve İtalya'da yüzde 5,2 oldu.

???????Söz konusu dönemde konut fiyatları, hiçbir AB ülkesinde düşüş göstermedi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa ülkelerinde konut fiyatları artıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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