Avustralya'dan Kanada'ya Savunma İhracatı - Son Dakika
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Avustralya'dan Kanada'ya Savunma İhracatı

22.06.2026 11:25
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Avustralya, Kanada'ya 2,5 milyar dolarlık radar sistemi satarak tarihi bir savunma ihracatı yaptı.

Avustralya, Kanada'ya 2,5 milyar Avustralya doları değerindeki ufuk ötesi radar sistemi satışıyla tarihinin en büyük savunma ihracatına imza attı.

Avustralya basınında yer alan habere göre Savunma Bakanı Richard Marles, Kanada'ya ufuk ötesi radar sistemi sattıklarını açıkladı.

Marles, ülke tarihindeki en büyük savunma ihracatı olarak kayıtlara geçen 2,5 milyar Avustralya doları değerindeki anlaşmanın, Avustralya'da yaklaşık 1000 doğrudan ve dolaylı istihdamı destekleyeceğini ifade etti.

Anlaşmanın yalnızca ekonomik açıdan değil iki ülke arasındaki stratejik işbirliği bakımından da önemli olduğunu belirten Marles, "Bu anlaşma, Canberra ile Ottawa'yı savunma sanayisi alanında daha güçlü ortaklar haline getiriyor." dedi.

Söz konusu anlaşma, Avustralya'nın radar teknolojisinin yurt dışına ilk ihracatı olacak. Radar sisteminin, Kanada'nın Arktik bölgesindeki gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

Avustralya'da geliştirilen radar teknolojisinin, ülke sınırlarından 3 bin kilometreye kadar gözetleme kapasitesi bulunuyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avustralya'dan Kanada'ya Savunma İhracatı - Son Dakika

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