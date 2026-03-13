Avustralya, Petrol Rezervini Kullanacak - Son Dakika
Avustralya, Petrol Rezervini Kullanacak

13.03.2026 10:52
Avustralya, artan petrol fiyatları nedeniyle stratejik rezervinden 6 günlük petrol ve 5 günlük mazot salgılayacak.

Avustralya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu artan petrol fiyatları nedeniyle stratejik rezervinden 6 günlük petrolü ve 5 günlük mazotu iç piyasaya süreceğini bildirdi.

ABC'nin haberine göre, Avustralya Enerji Bakanı Chris Bowen, yaptığı açıklamada, bu kararın, Ukrayna savaşının başlamasının ardından bir ilk olduğunu belirtti.

İç piyasayı rahatlatmak amacıyla böyle bir karar aldıklarını kaydeden Bowen, "Avustralya, şu anda 36 günlük petrol, 29 günlük uçak yakıtı ve 32 günlük mazotu elinde tutuyor. Ortada bir savaş var ve bu savaş, krizin tüm kriterlerini karşılıyor." ifadelerini kullandı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
