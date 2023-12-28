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Avusturyalı emlak firması Signa'nın iştirakleri iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika
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Avusturyalı emlak firması Signa'nın iştirakleri iflas başvurusunda bulundu

Avusturyalı emlak firması Signa'nın en büyük iştiraki Signa Prime Selection AG'nin iflas başvurusunda bulunduğu duyuruldu. Şirket, yeniden yapılandırma işlemleri için mahkemeye başvurdu. Signa'nın ikinci en büyük iştiraki Signa Development Selection'ın da aynı işlemi yapması bekleniyor. Bu iflasın Avusturya, İsviçre ve Almanya'daki bankaları olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Avusturyalı emlak firması Signa\'nın iştirakleri iflas başvurusunda bulundu
28.12.2023 - 17:19,
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Avusturyalı emlak firması Signa'nın en büyük iştiraki Signa Prime Selection AG'nin de iflas başvurusunda bulunduğu duyuruldu.

Signa'dan yapılan açıklamada, şirketin Viyana Ticaret Mahkemesine yeniden yapılandırma işlemleri için başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, iflas başvurusundaki "Amaç, şirketin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesi ve şirketin sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırılmasıdır." ifadesine yer verildi.

Signa'nın ikinci en büyük iştiraki Signa Development Selection'ın da yeniden yapılandırma işlemleri için mahkemeye 29 Aralık'ta başvuracağı kaydedildi.

Avusturya, Almanya ve İsviçre'de yüksek profilli projelere ve büyük alışveriş merkezlerine sahip iş insanı Rene Benko'nun kurucusu olduğu Signa, kasım ayında yaklaşık 5 milyar avronun üzerinde borçla iflas başvurusunda bulunmuştu.

Bu, Avusturya ekonomisinin tarihindeki en büyük iflas olarak kayıtlara geçti.

Bu arada Signa Prime Selection AG, 19,3 milyar avro değerinde 54 mülk ve 4,5 milyar avroluk borçla Signa'nın en büyük gayrimenkul bölümünü oluşturuyor.

Şirketin gayrimenkulleri arasında Viyana'daki Park Hyatt, Berlin'deki KaDeWe alışveriş merkezi, Münih'teki Oberpollinger alışveriş merkezi ve Hamburg'da inşaatı devam eden 64 katlı Elbtower da yer alıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in raporuna göre Signa'nın iflası, öncelikli olarak Avusturya, İsviçre ve Almanya'daki bankaları olumsuz etkileyecek.

Signa Prime Selection ve Signa Development Selection'ın iflaslarının yükümlülüklerinin iki kat yüksek olması nedeniyle ana şirket Signa'nın iflasından daha büyük etki oluşturması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Avusturya, Viyana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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