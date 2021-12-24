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AXAGO akıllı F kasko ile aracını iyi kullananlar daha az ödüyor - Son Dakika

AXAGO akıllı F kasko ile aracını iyi kullananlar daha az ödüyor

24.12.2021 16:39
AXAGO akıllı F kasko ile aracını iyi kullananlar daha az ödüyor

Ford'un AXA Sigorta iş birliğiyle, tamamen müşteri deneyimi odağa alınarak geliştirilen yeni AXAGO Akıllı F Kasko hizmeti ile Ford sahipleri, kendi sürüş tarzlarına göre indirimli rakamlarla kasko deneyimi yaşayabilecek.

Ford'un AXA Sigorta iş birliğiyle, tamamen müşteri deneyimi odağa alınarak geliştirilen yeni AXAGO Akıllı F Kasko hizmeti ile Ford sahipleri, kendi sürüş tarzlarına göre indirimli rakamlarla kasko deneyimi yaşayabilecek.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, kurallara uyan, aracını güvenli kullandığını düşünen ama bunu yapmayan biriyle aynı kasko bedelini ödemek istemeyen Ford sahipleri, araçlara takılan AXAGO Akıllı F Kasko cihazı ve telefonlarına yükleyecekleri AXAGO Akıllı F Kasko uygulaması sayesinde, sürüş verilerini takip edebilecek ve güvenli sürmeleri durumunda poliçe yenilemelerinde özel fiyatlardan yararlanabilecek.

Aracın "bağlı/connected" hale getirilerek sürücünün araç kullanımı, sürüş riski gibi parametrelerin değerlendirildiği AXAGO Akıllı F Kasko kapsamında kişi davranış riski ölçülerek, yenileme döneminde bu veriler kullanılarak kasko fiyatında kişiye özel indirim yapılıyor.

Kullanıma Dayalı Sigorta (Usage Based Insurance-UBI) çözümü olarak konumlanan AXAGO Akıllı F Kasko hizmeti kapsamında sürücüler, aracını cep telefonundan anlık olarak takip edebilecek, araçları çekildiğinde nereye çekildiğini görebilecek ve daha birçok teknolojik özellikten faydalanabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi Ford Otosan olarak AXA Sigorta ile iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Yücetürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüzde her alana etki eden dijitalleşme ile otomotiv sektöründe de müşteri talepleri hızla değişiyor. Ford, bu doğrultuda otonom, bağlanabilir ve elektrikli araçların rol oynayacağı geleceği bugünden yaratırken müşterilerinin güvenliğini de öncelikleri arasında ilk sıraya yerleştiriyor. Ford Otosan olarak bu iş birliği ile müşterilerimize kasko hizmetinde kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatırken onların sürüş davranışlarını iyileştirmeyi önceliğimiz olarak kabul ediyoruz ve AXAGO Akıllı F Kasko ile müşterilerimizi güvenli sürüşe teşvik ediyoruz."

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Tragger, Sigorta, Kasko, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AXAGO akıllı F kasko ile aracını iyi kullananlar daha az ödüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AXAGO akıllı F kasko ile aracını iyi kullananlar daha az ödüyor - Son Dakika
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