Ayakkabı sektörü temsilcileri Shoexpo İzmir'de bir araya geldi - Son Dakika
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Ayakkabı sektörü temsilcileri Shoexpo İzmir'de bir araya geldi

16.03.2022 13:46
Ayakkabı sektörü temsilcileri Shoexpo İzmir'de bir araya geldi

İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı (Shoexpo İzmir), Fuar İzmir'de törenle açıldı.

İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı (Shoexpo İzmir), Fuar İzmir'de törenle açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 26 ülkeden sektör temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fuarlarla hem sanayicileri hem üreticileri desteklemeye ve İzmir'e daha fazla ziyaretçi çekerek kent ekonomisini büyütmeye devam edeceklerini söyleyen Soyer, "İzmir'in ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sanayicimizin, yani hepimizin ekmeğini büyütmeye devam ediyoruz." dedi.

Soyer, Türkiye'nin, ayakkabı sektöründe dünyanın 7'inci büyük üreticisi olduğunu dile getirerek, "Fakat ihracat rakamlarında ilk 20'nin dışındayız. Shoexpo, sektörümüze, dünyadaki tasarım trendlerini takip edebileceği, katma değeri yüksek ürünlere yönelebileceği yepyeni bir ufuk açıyor." diye konuştu.

Daha sonra kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

Açılışa, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de katıldı.

Ünlü tasarımcı Kobi Levi, fuar için geldi

Fuar İzmir C Holü'ndeki fuarda, 26 ülkeden 200 kadar markanın ürünleri sergileniyor.

ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı için ayakkabı tasarlayan Kobi Levi de fuar için İzmir'e geldi.

Bu yıl 48'incisi düzenlenen fuar, 19 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ayakkabı sektörü temsilcileri Shoexpo İzmir'de bir araya geldi
Ayakkabı sektörü temsilcileri Shoexpo İzmir'de bir araya geldi
Ayakkabı sektörü temsilcileri Shoexpo İzmir'de bir araya geldi
Ayakkabı sektörü temsilcileri Shoexpo İzmir'de bir araya geldi

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Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ayakkabı sektörü temsilcileri Shoexpo İzmir'de bir araya geldi - Son Dakika


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