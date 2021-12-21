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Aydem ve Muzipo Kids'ten çocuklara eğitim - Son Dakika

Aydem ve Muzipo Kids'ten çocuklara eğitim

21.12.2021 09:08
Aydem ve Muzipo Kids'ten çocuklara eğitim

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından Muzipo Kids iş birliğiyle Marmaris'te yaşayan 100 çocuğa bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenlendi.

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından Muzipo Kids iş birliğiyle Marmaris'te yaşayan 100 çocuğa bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bayır, Söğüt, Hisarönü, Selimiye, Orhaniye ve Turunç bölgesinde yaşayan ilköğretim çağındaki 100 çocuk 4 hafta süren farkındalık atölyelerine katıldı.

17 Aralık'ta sona eren farkındalık atölyeleriyle çocukların kendi duygularını farklı sanat akımlarıyla keşfetmeleri ve doğa olayları karşısında almaları gereken önlemleri öğrenmeleri sağlandı.

Eğitici ve öğretici atölyeler serisinin ilki, yaşanılan olumsuz doğa olayları karşısında öğrencilerin almaları gereken önlemleri içeren, duygularını fark ve ifade etmelerini sağlayan duygu tanıma atölyesi oldu.

Öğrencilerden kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için nesneleri geometrik biçimlerle yansıtan kübizm sanat akımını kullanarak kendilerine ait bir yüz ifadesi oluşturmaları istendi.

Ardından öğrenciler, yaşadıkları duyguları resim atölyesinde resmetti. Atölyenin son etabı olan bilim atölyesinde ise öğrenciler, yangınların nasıl çıktığını öğrenerek önlenmesine yönelik farkındalık kazandı. ???????

Marmaris, Aralık, Söğüt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydem ve Muzipo Kids'ten çocuklara eğitim - Son Dakika Ekonomi


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