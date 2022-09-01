Başkan Çerçioğlu, alternatif tarım ürünleriyle Aydın çiftçisine destek oluyor - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu, alternatif tarım ürünleriyle Aydın çiftçisine destek oluyor

01.09.2022 09:34
Başkan Çerçioğlu, alternatif tarım ürünleriyle Aydın çiftçisine destek oluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın çiftçisinin alternatif ürünler üreterek daha fazla kazanması için çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın çiftçisinin alternatif ürünler üreterek daha fazla kazanması için çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Aydın iklimine uygunluğu test edilen ve Aydın Çiftçi Merkezi'nde daha önce dikimi yapılan aromatik bitkilerden yüksek verim elde edilirken, bu bitkilerle ilgili istekli çiftçilere eğitimler de veriliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çiftçilere destek vermek ve daha fazla kazanmalarını sağlamak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ziraat mühendislerinden Özgür Tarakçılar, "Başkanımız Aydın'ımızın verimli topraklarını en iyi şekilde değerlendirmek için projeler yürütmeye devam ediyor. Bu bağlamda sürekli üretilen ürünlerin aksine, daha çok bahçecilik kültürünün geliştirilip oradan daha fazla sürdürülebilir bir ekonomiyle büyütülmesini desteklemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni ürünleri Aydın çiftçisiyle buluşturmak amaçlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi ile ilgili de bilgi veren Tarakçılar, "Burası iki yıl önce Başkanımız Özlem Çerçioğlu tarafından kuruldu. Buranın kurulma amacı alternatif tarım ürünlerini Aydın çiftçisine kazandırmak. En başta kuşkonmazla başladık. Aydın'ın zaten yerel tatlarından birisi olan 'kedirgen' dediğimiz ürünün kültüre alınmışını Aydın'a kazandırdık. Biz burada kuşkonmazın dikimini, hasadını yaptık ve Halk Ege Et şubelerinde de vatandaşlarımıza sunduk. Aydın'da üretimine başlayan çiftçilerimiz var" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir ekonomik değeri olan bitkiler

Aydın Çiftçi Merkezi'nde birçok ürünün üretiminin devam ettiğini altını çizen Tarakçılar, "Aydın'a sakız ağaçları getirdik, belli bir bölüm ayırıp sakız ağacının Aydın iklim şartlarındaki hem büyüme-gelişmesini hem de verimini takip ediyoruz. Aydın'a kazandırabileceğimiz değerlerden birisi de sakız ağacı diye düşünüyoruz. Gojibery, aronya, hünnap, kuşburnu gibi ürünlerin denemesini yapıyoruz. Yani ekonomik katma değeri olan, aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomik değere sahip olan ürünlerin denemelerini yapıp çiftçilerimize burada tavsiyelerde bulunuyoruz. Çiftçilerimiz de bizim tavsiyelerimizi dikkate alıp üretime geçiyor" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Çerçioğlu, alternatif tarım ürünleriyle Aydın çiftçisine destek oluyor - Son Dakika

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