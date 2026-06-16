Aydın\'da 2026 Mayıs Araç İstatistikleri

Aydın'da Mayıs ayında toplam araç sayısı 682 bin 853 olurken, 10 bin 226 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Mayıs ayında araç sayısı 245 bin 368 otomobil, 11 bin 397 minibüs, 2 bin 748 otobüs, 90 bin 450 kamyonet, 11 bin 7 kamyon, 258 bin 473 motosiklet, bin 546 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 864 traktör olmak üzere toplam 682 bin 853 oldu.

Aydın'da 2026 Mayıs ayında toplamda 10 bin 226 aracın ise devri yapıldı. Bunların 5 bin 759'u otomobil, 136'sı minibüs, 31'i otobüs, bin 625'i kamyonet, 96'sı kamyon, 2 bin 20'si motosiklet, 27'si özel amaçlı taşıt ve 532'si traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Mayıs ayında 2 bin 730 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 630'u otomobil, 3'ü minibüs, 4'ü otobüs, 232'si kamyonet, 20'si kamyon, bin 778'i motosiklet, 3'ü özel amaçlı taşıt ve 60'ı traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN