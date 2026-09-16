Aydın'da araç sayısı 694 bin 296'ya ulaştı, Ağustos'ta 12 bin 282 araç devredildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da araç sayısı 694 bin 296'ya ulaştı, Ağustos'ta 12 bin 282 araç devredildi

Aydın\'da araç sayısı 694 bin 296\'ya ulaştı, Ağustos\'ta 12 bin 282 araç devredildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in 2026 Ağustos ayı verilerine göre Aydın'da toplam araç sayısı 694 bin 296 oldu. Aynı ay içinde 12 bin 282 aracın devri yapılırken, 3 bin 454 araç trafiğe kaydedildi.

Aydın'da Ağustos ayında toplam araç sayısı 694 bin 296 olurken, 12 bin 282 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Ağustos ayında araç sayısı 248 bin 830 otomobil, 11 bin 463 minibüs, 2 bin 732 otobüs, 90 bin 372 kamyonet, 11 bin 49 kamyon, 266 bin 141 motosiklet, bin 615 özel amaçlı taşıt ve 62 bin 94 traktör olmak üzere toplam 694 bin 296 oldu.

Aydın'da 2026 Ağustos ayında toplamda 12 bin 282 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 755'i otomobil, 187'si minibüs, 39'u otobüs, bin 933'ü kamyonet, 146'sı kamyon, 2 bin 628'i motosiklet, 24'ü özel amaçlı taşıt ve 570'i traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Ağustos ayında 3 bin 454 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 674'ü otomobil, 9'u minibüs, 4'ü otobüs, 156'sı kamyonet, 9'u kamyon, 2 bin 549'u motosiklet, 6'sı özel amaçlı taşıt ve 47'si traktör olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Ağustos, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da araç sayısı 694 bin 296'ya ulaştı, Ağustos'ta 12 bin 282 araç devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

14:50
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:04:19. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da araç sayısı 694 bin 296'ya ulaştı, Ağustos'ta 12 bin 282 araç devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement