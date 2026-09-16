Aydın\'da araç sayısı 694 bin 296\'ya ulaştı, Ağustos\'ta 12 bin 282 araç devredildi

Aydın'da Ağustos ayında toplam araç sayısı 694 bin 296 olurken, 12 bin 282 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2026 yılı Ağustos ayında araç sayısı 248 bin 830 otomobil, 11 bin 463 minibüs, 2 bin 732 otobüs, 90 bin 372 kamyonet, 11 bin 49 kamyon, 266 bin 141 motosiklet, bin 615 özel amaçlı taşıt ve 62 bin 94 traktör olmak üzere toplam 694 bin 296 oldu.

Aydın'da 2026 Ağustos ayında toplamda 12 bin 282 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 755'i otomobil, 187'si minibüs, 39'u otobüs, bin 933'ü kamyonet, 146'sı kamyon, 2 bin 628'i motosiklet, 24'ü özel amaçlı taşıt ve 570'i traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Ağustos ayında 3 bin 454 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 674'ü otomobil, 9'u minibüs, 4'ü otobüs, 156'sı kamyonet, 9'u kamyon, 2 bin 549'u motosiklet, 6'sı özel amaçlı taşıt ve 47'si traktör olarak gerçekleşti.