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Aydın'da beklenen proje onaylandı - Son Dakika

Aydın'da beklenen proje onaylandı

01.02.2022 11:04
Aydın'da beklenen proje onaylandı

Aydın'ın önemli yeraltı kaynaklarından olan jeotermalin tarımda kullanılmasına yönelik hazırlanan proje onaylandı.

Aydın'ın önemli yeraltı kaynaklarından olan jeotermalin tarımda kullanılmasına yönelik hazırlanan proje onaylandı. Uygun bulunan proje, faaliyete geçmesinin ardından 700 kişiye istihdam sağlayacak.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, jeotermalin seralarda kullanılmasına yönelik hazırlanan Kadıköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda alınan kararın ardından onaylandı. Genel yerleşim planı ve üst yapı modül projeleri uygun bulunan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayına sunuldu. Kısa sürede talep toplamaya başlayacak olan Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Sanayi Bölgesi, aynı zamanda 700 vatandaşa da istihdam sağlayacak. Geçtiğimiz aylarda yapılan çalışmaların ardından açılan kuyularda sıcak suya ulaşılırken proje, 717 bin metrekare alanda faaliyete geçecek. - AYDIN

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Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Tarım, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da beklenen proje onaylandı - Son Dakika Ekonomi


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