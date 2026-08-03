Aydın'da İhracat Yüzde 31 Arttı - Son Dakika
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Aydın'da İhracat Yüzde 31 Arttı

Aydın\'da İhracat Yüzde 31 Arttı
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Aydın'da Haziran ihracatı 175,5 milyon dolar, yılın ilk yarısında toplam 973,3 milyon dolar oldu.

Aydın'da Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 175,5 milyon dolara yükselirken, yılın ilk 6 ayında ise 973,3 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 22'nci ili oldu.

Aydın'da Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artış göstererek 175 milyon 484 bin dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınarak Aydın Sanayi Odası tarafından hazırlanan Haziran 2026 İhracat Raporu'na göre, aynı dönemde ithalat ise yüzde 19,7 artışla 32 milyon 987 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde toplam 973 milyon 310 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Aydın, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 22'nci ili olurken, 227 milyon 286 bin dolarlık ithalat yaptı. Yüzde 428,2'lik ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşan Aydın, en fazla ihracat yapan ilk 25 il arasında bu alanda dördüncü sırada yer aldı. Rapora göre Aydın'dan yılın ilk yarısında 145 ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler İtalya, ABD, Hollanda, Birleşik Krallık ve Çin oldu. Haziran ayında sektör bazında ise gıda ürünleri ve içecek sektörü yüzde 27,4'lük payla ilk sırada yer alırken, makine ve teçhizat sektörü yüzde 17,8'lik payla ikinci sırada bulundu.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Haziran ayında elde edilen yüzde 31'lik ihracat artışının kent ekonomisi açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, dış ticaret performansının yalnızca aylık artış oranlarıyla değil, ihracatın sürdürülebilirliği, sektörlerin dağılımı, teknoloji düzeyi, katma değeri ve pazar çeşitliliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 145 ülkeye ihracat yapılmasının firmaların geniş bir coğrafyada ticari ilişki kurabildiğini gösterdiğini ifade eden Maraş; "Haziran ayında kaydedilen yüzde 31'lik ihracat artışını, Aydın ekonomisi açısından olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte dış ticaret performansını yalnızca aylık artış oranları üzerinden değil, ihracatın sürekliliği, sektörler arasındaki dağılımı, teknoloji düzeyi, birim değeri ve pazar çeşitliliği üzerinden ele alınmalıdır. Haziran ayında 145 ülkeye ihracat yapılması, firmalarımızın geniş bir coğrafyada ticari ilişki kurabildiğini ifade ediyor. Avrupa Birliği'nin ihracatımız içerisindeki yüksek payı ise önümüzdeki süreçte kalite standartları, yeşil dönüşüm, karbon düzenlemeleri, izlenebilirlik ve sürdürülebilir üretim alanlarında firmalarımızın hazırlıklarını hızlandırmasını gerekli kılıyor. Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin Haziran ayı ihracatından yüzde 25,1 pay almasını da yakından takip ediyoruz. Bu oranın kalıcı biçimde yükselmesi için işletmelerimizin Ar-Ge, dijitalleşme, verimlilik ve nitelikli insan kaynağı yatırımlarını artırması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde küresel talepteki dalgalanmalar, finansmana erişim, üretim maliyetleri ve dış pazarlardaki mevzuat değişiklikleri ihracatçılarımızın gündeminde olmaya devam edecektir. Bu nedenle mevcut ihracat hacmini korumanın yanında daha yüksek katma değerli ürünlere yönelmek, yeni pazarlara erişmek ve firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü geliştirmek temel önceliğimizdir. Bu performansta emeği bulunan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da İhracat Yüzde 31 Arttı - Son Dakika

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