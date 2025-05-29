Aydın'da İnci İçin Zorlu Çiftçilik Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın'da İnci İçin Zorlu Çiftçilik Süreci

Aydın\'da İnci İçin Zorlu Çiftçilik Süreci
29.05.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı çiftçiler, aşırı sıcaklarda incir ağaçlarının bakımı için zorlu bir süreçten geçiyor.

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği Aydın'da çiftçilerin zorlu sezon hazırlığı başladı. Yaz meyvesi olduğu için Aydın'ın kavurucu sıcağında yapılan işçilikle hasada hazırlanan incir ağaçlarının bakımı için oldukça zorlu bir süreçten geçiyor.

Aydın'ın köylerinde karasaban ile sürülen incir bahçelerinde çiftin ardından çapa dönemi başladı. Hava sıcaklığın 38 dereceye kadar ulaştığı Aydın'da çiftçiler kavurucu sıcaktan etkilenmemek için sabahın ilk ışıkları ile iş başı yapıyor. Oldukça zor bir iş olan çapalama işi sabah saat 05.30 gibi başlayıp aşırı sıcak günlerde 12.30 gibi bitiriliyor.

Adeta bir çocuk gibi bakım ve ilgi isteyen incir ağaçlarının daha iyi verim yapması için çift ve çapalama işini ihmal etmediklerini belirten üreticilerden Nimetullah Yavaş, incir yetiştiriciliğin oldukça zor olduğunu belirterek "Yaz mevsimi dolayısıyla sabah erkenden bahçeye gelip çalışmaya başlıyoruz. Çapa işi oldukça zor ve yorucu bir iş. Ancak kaliteli ürün almak için ağaçların bakımı şart" diye konuştu.

Traktör ve diğer iş makineleri dağlık bölgelerde iş görmediği için Aydın dağlarındaki incir bahçelerinde işçiliğin tamamen insan ve hayvan gücü ile gerçekleştirildiğini belirten Hamza Er, her şeye rağmen hallerinden memnun olduklarını incir para ettiği sürece de bu işin devam edeceğini belirtti.

Üniversite mezunu olmasına rağmen masa başında çalışmayı değil dağlarda incir üretmeyi tercih eden gençlerden Alparslan Işılak ise halinden memnun olduğunu ve çiftçiliği daha çok sevdiğini belirtti.

Bahçelerin denizden yükseklik seviyesine göre Ağustos ve Eylül aylarında hasada başlanacak olan incir üretiminde Aydınlıların zorlu üretim mücadelesi devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da İnci İçin Zorlu Çiftçilik Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray 8 günde adeta para bastı Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

11:49
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
17:45
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
17:18
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
16:37
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
16:33
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
16:28
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
16:28
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
16:18
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 12:45:53. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da İnci İçin Zorlu Çiftçilik Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.