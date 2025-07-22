Aydın'da İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aydın'da İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Aydın\'da İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
22.07.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da istihdam verileri görüşüldü, 87 bin 774 kayıtlı işgücü ve 22 bin iş arama başvurusu kaydedildi.

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da, İstihdam Kurulu Toplantısı yapılırken, il genelinde kayıtlı işgücü sayısı 87 bin 774 oldu, 22 bin 59 kişi ise iş arama başvurusu yaptı.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı 3. Olağan Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Nisan 2025 verilerine göre Aydın genelinde toplam 32 bin 512 işyerinin 189 bin 963 çalışanı bulunuyor. 0-9 arası çalışanı bulunan işyeri sayısı 29 bin 270 olurken, 10-49 arası çalışanı olan işyeri sayısı 2 bin 817, 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyeri sayısı ise 425 oldu.

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan TR32 bölgesindeki verilerine göre 2024 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 55,6, istihdam oranı yüzde 51,1 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 8,2 oldu.

2025 yılı Haziran ayı itibariyle 42 bin 41'i erkek, 45 bin 733'ü kadın olmak üzere toplam 87 bin 774 kayıtlı işgücü bulunurken, 2025 Ocak-Haziran döneminde iş bulma kurumuna 54 bin 805 kişi başvuruda bulundu. İş bulma kurumuna kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 21 bin 441 açık iş ilanı alınırken, 2025 Ocak-Haziran döneminde 483'ü engelli olmak üzere toplam 15 bin 791 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı.

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 21 bin 285, özel sektör işyeri ziyareti sayısı 4 bin 723, İş Kulübü eğitimi verilen katılımcı sayısı 973 olarak gerçekleşti. Ayrıca Engelli İş Koçluğu hizmetinden Ocak-Haziran 2025 döneminde bin 572 kişi faydalanırken, 483 engelli vatandaş da işe yerleştirildi.

Aydın'da 2025 Ocak - Haziran döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 154 adet İşbaşı Eğitim programından toplam 697 kişi faydalanırken, 18 adet Toplum Yararına Programdan (TYP) toplam 370 kişi faydalandı. Ayrıca Eylül 2024 yılı itibariyle hayata geçen İşgücü Uyum Programları kapsamında 32 ayrı programdan 2 bin 946 kişi faydalandı. 2025 yılı kurs ve işbaşı eğitim programları 326, toplum yararına programlar ve işgücü uyum programları ise 354 defa denetim kurulu tarafından denetlendi.

"365 milyon işsizlik ödeneği yapıldı"

Aydın'da 2025 yılı Ocak-Haziran ayları arasında İşbaşı Eğitim Programları için 41 milyon 961 bin 934 TL, Toplum Yararına Programlar için 65 milyon 335 bin 208 TL, İşgücü Uyum Programları için 223 milyon 837 bin 94 TL olmak üzere kurs ve programlar için toplamda 331 milyon 134 bin 236 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde ise Aydın'da 2025 Ocak - Haziran ayları içerisinde 4 bin 422 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken, bu kişilere toplamda 365 milyon 669 bin 258 TL ödeme yapıldı.

Engelli ve eski hükümlü hibe projeleri çerçevesinde ise 2016 yılından 2025 yılına kadar 116'sı engelli, 76'sı eski hükümlü olmak üzere toplam 192 işletmeye 12 milyon 210 bin 478 TL hibe desteği verildi. Ayrıca toplantıda 2025 yılı 2. dönem için yapılan hibe başvuruları da görüşüldü. Bu kapsamda 10'u engelli, 11'i eski hükümlü olmak üzere toplam 21 adet kendi işini kurma projesi başvurusu yapıldı. Projelerin onaylanması halinde 21 proje için toplam 7 milyon 670 bin 980 TL hibe desteği verilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı

09:21
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
00:41
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
15:30
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
15:27
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber
Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
15:13
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme
Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:10
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:56
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama’yı hedef aldı
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama'yı hedef aldı
14:37
Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 11:09:32. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.