Aydın'da Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, fahiş kira artışları nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, fahiş kira artışları nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdı

Aydın\'da Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, fahiş kira artışları nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdı

Aydın'da uzun yıllar sağlık ve havacılık alanında öğrenci yetiştiren Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, aşırı kira artışlarından dolayı faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı. Okul müdürü, 6 Şubat Depremi'nden sonra ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kiraların ciddi şekilde arttığını ve bu durumun birçok iş yerini etkilediğini belirtti. Okulun hizmet verdiği binanın başkasına satılmasıyla kira bedelinin yaklaşık yüzde 300 arttığını ifade eden müdür, bu durumun okulun eğitim öğretim faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.

28.06.2024 11:05
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Aydın'da yıllarca sağlık ve havacılık alanında öğrenci yetiştiren Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, faaliyetlerine fahiş kira artışlarından dolayı son vermek zorunda kaldığını belirtti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 6 Şubat Depremi'nden sonra ciddi artış gösteren kiralar, hayatı da olumsuz etkiliyor. Pek çok iş yeri son yıllarda kira artışları nedeniyle ya kepenk kapatmak ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bunlardan biri de Aydın'da yaklaşık 9 yıl sağlık ve havacılık alanında hizmet veren Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi oldu. Her yıl onlarca öğrencinin mezun olduğu okul, aşırı kira artışından dolayı eğitim hayatını sonlandırdı.

Okulun faaliyette olduğu dönemlerde başarılı işlere imza attıklarını ve kendi branşında kalifiye gençler yetiştirdiklerini kaydeden Okul Müdürü Sadettin Yabaş; "Maalesef 6 Şubat Depremi'nden sonra ülkenin önemli sıkıntılarından biri de kira artışları oldu. Kurum olarak biz de bu artışlardan olumsuz etkilendik. Hizmet verdiğimiz bina bir başkasına satılınca, kira bedelimiz yaklaşık yüzde 300 arttı. Hal böyle olunca hizmet veremez duruma geldik ve okulumuzda eğitim öğretim faaliyetleri sona erdi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

6 Şubat Depremi, Meslek Lisesi, Aydın, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, fahiş kira artışları nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdı - Son Dakika

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