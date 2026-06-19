Aydın'da Motosiklet Sayısı Artışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Motosiklet Sayısı Artışta

Aydın\'da Motosiklet Sayısı Artışta
19.06.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da motosiklet sayısı bir yılda 235 binden 258 bine yükselerek artış gösterdi.

Aydın'da motosiklet sayısı bir yılda 235 binden 258 binin üzerine çıkarken, trafik ve park yoğunluğundan kaçınmak isteyen vatandaşların tercihi motosikletler oldu.

Aydın'da motosiklet kullanımı son bir yılda artış gösterdi. 2025 Mayıs ayında 235 bin 462 olan motosiklet sayısı, 2026 Mayıs ayında 258 bin 473'e yükseldi. Kentte özellikle trafik yoğunluğu ve park yeri sıkıntısı nedeniyle vatandaşların motosiklet kullanımına yöneldiği gözlenirken, daha pratik ulaşım imkanı sunması ve ekonomik olması da motosiklet tercihlerini artıran etkenler arasında yer aldı. Aynı dönemde otomobil sayısı da artış gösterse de motosikletlerdeki yükseliş daha hızlı gerçekleşti. Verilere göre otomobil ile motosiklet arasındaki fark da bir yıl içinde belirgin şekilde arttı.

Araç sayısı yüzde 6 arttı

2025 Mayıs ayında toplam araç sayısı 640 bin 826 iken bu sayı 2026 Mayıs ayında 682 bin 853 oldu. Son bir yılda Aydın genelinde araç sayılarında yüzde 6,55'lik bir artış yaşandı. 2025 Mayıs ayında toplam 12 bin 854 aracın devri yapılırken, 2026 Mayıs ayı ayında 10 bin 226 aracın devri yapıldı. Son bir yıllık verilere bakıldığında devredilen araç sayısında yüzde 20,44'lük bir düşüş yaşandı. 2025 Mayıs ayında toplam 3 bin 768 aracın trafiğe kaydı yapılırken, 2026 Mayıs ayında 2 bin 730 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu verilere göre son bir yılda Aydın genelindeki araç trafik kaydında yüzde 27,54'lük azalma meydana geldi.

Motosiklet, otomobili solladı

Aydın'da 2025 Mayıs ayında 230 bin 878 otomobil, 235 bin 462 motosiklet bulunurken, 2026 Mayıs ayında ise otomobil sayısı 245 bin 368, motosiklet sayısı da 258 bin 473 oldu. Son bir yılda otomobilde yüzde 6,27, motosiklette ise yüzde 9,81'lik bir artış yaşandı.

Trafik ve park sorunu yaşamak istemeyen birçok Aydınlının tercihi motosikletlerden yana olurken, son bir yıllık verilere göre Aydın'da her geçen yıl motosiklet sayılarının arttığı görüldü. 2025 yılı Mayıs ayında motosiklet ile otomobil arasındaki fark 4 bin 484 iken, 2026 yılı Mayıs ayında bu fark 13 bin 105 oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Ekonomi, Ulaşım, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Motosiklet Sayısı Artışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi
İHA saldırısı Moskova’yı yangın yerine çevirdi Bilanço hayli ağır İHA saldırısı Moskova'yı yangın yerine çevirdi! Bilanço hayli ağır

09:33
Aziz Yıldırım’dan Topuk Yaylası’na baskın Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
09:31
Site havuzunda tesettür krizi Görüntüler gündem oldu
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu
09:24
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nun o sözü uykumu kaçırdı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
08:09
Adalar Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 09:43:09. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Motosiklet Sayısı Artışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.