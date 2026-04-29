Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da taksici esnafı kısa mesafe fiyat tarifelerinde iyileştirme bekliyor

29.04.2026 08:52  Güncelleme: 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizm sezonunun yaklaşması ile taksici esnafının kısa mesafe ücret tarifesi ile ilgili oluşan sorununun çözümü için Aydın Şoförler Odası'nda Kuşadası, Didim ve Aydın Şoförler Odası yönetimi bir araya geldi. Toplantı sonunda taksici esnafın kısa mesafe ücret tarifesinin iyileştirilmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'de grubu olan siyasi partilerin il başkanlıklarına 'talep dilekçesi' gönderilmesine karar verildi.

Aydın Şoförler Odası'nda Başkan Semih Özmeriç'in makamında gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Ufuk Turan, Didim Şoförler Odası Başkanı Barış Şam ile birlikte Aydın Efeler, Kuşadası ve Didim Şoförler Odası'nın yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Aydın Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan taksici esnafına yönelik fiyat tarifelerinde kısa mesafe ücretleri günümüz koşullarında yetersiz duruma düştü. Taksici esnafımızın bu sıkıntısının giderilmesine ilişkin Kuşadası, Didim ve Aydın Efeler Şoförler Odası başkan ve yönetim kurulları ile toplantı yaptık. Bu yönde oluşan ortak görüşe ilişkin, taksici esnafımızın kısa mesafe tarife ücretlerinin yenilenip günün şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik taleplerden oluşan bir dilekçe metni hazırlayıp Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu olan siyasi partilerin il başkanlığına göndererek yardım talep ettik" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi "Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı Merak edilen soruya yanıt geldi Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

09:19
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı
09:12
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz
08:22
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
07:15
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 09:21:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.