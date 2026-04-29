Aydın\'da taksici esnafı kısa mesafe fiyat tarifelerinde iyileştirme bekliyor

Turizm sezonunun yaklaşması ile taksici esnafının kısa mesafe ücret tarifesi ile ilgili oluşan sorununun çözümü için Aydın Şoförler Odası'nda Kuşadası, Didim ve Aydın Şoförler Odası yönetimi bir araya geldi. Toplantı sonunda taksici esnafın kısa mesafe ücret tarifesinin iyileştirilmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'de grubu olan siyasi partilerin il başkanlıklarına 'talep dilekçesi' gönderilmesine karar verildi.

Aydın Şoförler Odası'nda Başkan Semih Özmeriç'in makamında gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Ufuk Turan, Didim Şoförler Odası Başkanı Barış Şam ile birlikte Aydın Efeler, Kuşadası ve Didim Şoförler Odası'nın yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Aydın Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan taksici esnafına yönelik fiyat tarifelerinde kısa mesafe ücretleri günümüz koşullarında yetersiz duruma düştü. Taksici esnafımızın bu sıkıntısının giderilmesine ilişkin Kuşadası, Didim ve Aydın Efeler Şoförler Odası başkan ve yönetim kurulları ile toplantı yaptık. Bu yönde oluşan ortak görüşe ilişkin, taksici esnafımızın kısa mesafe tarife ücretlerinin yenilenip günün şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik taleplerden oluşan bir dilekçe metni hazırlayıp Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu olan siyasi partilerin il başkanlığına göndererek yardım talep ettik" dedi. - AYDIN