Aydın'da Yaz Tatili Kışlık Yiyecek Hazırlığına Dönüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Yaz Tatili Kışlık Yiyecek Hazırlığına Dönüştü

Aydın\'da Yaz Tatili Kışlık Yiyecek Hazırlığına Dönüştü

Doğal ve sağlıklı gıdaya ekonomik olarak ulaşmak isteyenler Aydın'ın kavurucu sıcağını fırsata dönüştürerek kendi kışlık yiyeceklerini hazırlıyor. Aydın'da domates fiyatlarının düşmesiyle birlikte salça sezonu da hareketlendi. Pek çok kişi tatilini yaparken aynı zamanda salça mesaisine başladı. Aydın'ın sıcak günleri, kışlık yiyeceklerin güneşte kurutulması için ekonomik bir fırsat sunuyor.

17.07.2024 09:32
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Doğal, sağlıklı ve ekonomik yaşamanın hayatın ilk gündem maddesi haline geldiği günümüzde, vatandaşlar hazır ve fabrikasyon yiyeceklerden kaçıp kendi gıdalarını kendileri hazırlamaya başladı. Doğal ve sağlıklı gıdaya ekonomik olarak ulaşmak isteyenler ise Aydın'ın kavurucu sıcağını fırsata dönüştürüyor. Aydın'da yaşayan pek çok kişi kendi kışlık yiyeceğini kendisi hazırlarken ilde yakın akrabası olan pek çok kişi de tatili fırsata dönüştürmek için yaz tatilini Aydın'da geçirip tatilde kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Aydın'da domateslerin turfanda döneminin sona erip döküme başlaması ile birlikte salça sezonu da hareketlendi. Sağlık alanında hazır gıdalara bağlı karşılaşılan çeşitli sorunlar ve ekonomik sıkıntıların artış göstermesi üzerine zaman adeta geri döndü ve herkes kendi yiyeceğini kendisi hazırlamaya başladı. Aydın'da domates fiyatlarının 30 liradan 10 liraya düşmesi üzerine salça sezonu da başladı. Gerek Aydın'da yaşayan gerekse yaz tatilini Aydın'da geçiren pek çok kişi bir yandan tatilini yaparken diğer yandan da salça mesaisine başladı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Aydın'da etkili olan çöl sıcaklarını adeta fırsata çeviren pek çok kişi Efeler Diyarı'nın hayatı olumsuz etkileyen sıcak günlerini ekonomik kazanca dönüştürüyor. Pek çok şehirde ocak ya da elektrikli aletlerle kurutulan kışlık yiyecekler Aydın'da güneşin kavurucu sıcağında hazırlanıyor. Ucuza satın alınan ve güneşten gelen ısıyla hiç masrafsız hazırlanan kışlık yiyecekler pek çok evin aile bütçesine önemli katkı sağlıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Yaz Tatili Kışlık Yiyecek Hazırlığına Dönüştü - Son Dakika

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